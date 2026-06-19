أمين عمر حكما لمباراة الأرجنتين والنمسا في المونديال

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أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 طاقم تحكيم مباراة الأرجنتين والنمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة بالبطولة.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى الحكم المصري أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى الإسباني أليخاندرو هيرنانديز مهام الحكم الرابع، بينما يتواجد دييجو سانشيز على تقنية الفيديو «VAR».

وكان أمين عمر قد سجل ظهوره الأول في المونديال بإدارة مباراة التشيك وكوريا الجنوبية، حيث قدم أداءً مميزًا نال إشادة واسعة.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر والنمسا والأردن.

واستهل منتخب “راقصو التانجو”، بقيادة ليونيل ميسي، مشواره في المونديال بالفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة.