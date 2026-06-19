جنون تجديف الفايكنج في المونديال يجتاح النرويج ويصل للبرلمان

انضم البرلمان النرويجي إلى جماهير بلاده في كأس العالم لكرة القدم من خلال أداء حركة التجديف المستوحاة من أسلافهم الفايكنج؛ وذلك قبل المباراة المقبلة للمنتخب يوم الاثنين المقبل، والتي ستشهد حضورا ملكيا.

وشوهد المشجعون وهم يؤدون حركات تشبه التجديف في سفن الفايكنج داخل الملعب خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب النرويجي على العراق 4 / 1 في فوكسبورو، كما انتشرت هذه الحركات في الحانات ووسائل النقل العامة وحتى على السلالم المتحركة.

وكان منتخب النرويج، بقيادة نجمه المهاجم إيرلينج هالاند، قد التقط صورة جماعية مرتديا أزياء الفايكنج قبل عبور المحيط الأطلسي - بالطائرة - للمشاركة في أول كأس عالم له منذ 28 عاما.

وأصبحت حركة التجديف، التي يطلق عليها البعض "تجديف الفايكنج"، ظاهرة واسعة الانتشار على الإنترنت، وتعد تطويرا لاحتفالية "تصفيق الفايكنج" التي اشتهرت بها جماهير آيسلندا في يورو 2016.

ويكمن الفرق في أن الجماهير الآيسلندية كانت تصفق بعد ضربتين على الطبل تتسارعان تدريجيا، بينما يقوم النرويجيون بحركة التجديف ذهابا وإيابا وهم جالسون في مقاعدهم.

وجاءت المبادرة داخل البرلمان خلال جلسة انعقدت يوم الخميس، حيث دعا رئيس البرلمان النواب من مختلف الأحزاب إلى أداء الحركة تعبيرا عن دعم المنتخب المتواجد في الولايات المتحدة.

كما ينتظر المنتخب النرويجي دعما ملكيا في مباراته أمام السنغال يوم الاثنين في نيوجيرسي، حيث من المقرر أن تحضر الأميرة إنجريد ألكسندرا والأمير سفيري ماجنوس، وهما ابنا ولي العهد الأمير هاكون وولية العهد الأميرة ميت-ماريت.

ومن المرجح أن تمثل هذه الرحلة متنفسا مرحبا به للأميرين الشابين، في ظل خضوع والدتهما مؤخرا لعملية زراعة رئة، والحكم على أخيهما غير الشقيق ماريوس بورج هويبي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته في قضيتين تتعلقان بالاغتصاب.