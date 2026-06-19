أكد دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، أن مواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 ستكون قوية وصعبة.

وقال بازيلي في تصريحات لموقع Stuff النيوزيلندي: "حددنا مستوى أدائنا في كأس العالم بناءً على مباراة إيران، هذا هو المعيار الذي وضعه اللاعبون".

وأضاف: "قادرون على تقديم هذا النوع من الكرة في كأس العالم، وما زلنا نعتقد أنه بإمكاننا أن نكون أفضل".

وأشار مدرب نيوزيلندا إلى أن الأداء في المباراة الأولى منح فريقه دفعة معنوية كبيرة، موضحًا: "هناك الكثير من الإيجابيات في المباراة الأولى، وغيّر ذلك آراء الكثير من الناس عنا وما يتوقعونه منا".

وعن مواجهة منتخب مصر، قال: "لا نخشى مواجهة مصر، لديهم نجوم عالميون مثل صلاح ومرموش، لكننا لعبنا ضدهم قبل عامين وكنا نفتقد كريس وود، وجو بيل، وتيم باين، وقدمنا مباراة جيدة حقًا".

وتابع: "ستكون مباراة صعبة، نعلم أن كل فريق هنا في كأس العالم يسعى لتحقيق نتائج جيدة".

وشدد بازيلي على طموح منتخب بلاده في البطولة، قائلًا: "جئنا إلى هنا ونحاول الفوز في كل مباراة نلعبها وتجميع أكبر عدد ممكن من النقاط".

وأردف: "نريد أن نصنع التاريخ، نشعر بخيبة أمل لعدم تمكننا من صنع التاريخ بالفوز في مباراتنا الأولى، لكن كان من الجيد لنا الحصول على نقطة".

واختتم تصريحاته بقوله: "نحن في وضع جيد، وننافس بقوة، والآن لدينا هذه الفرصة للمضي قدمًا مرة أخرى".