 ترامب: الحرب أضعفت إيران والحمقي يقولون إنها أصبحت أفضل مما كانت عليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: الحرب أضعفت إيران والحمقي يقولون إنها أصبحت أفضل مما كانت عليه

هايدي صبري
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2026 - 4:25 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2026 - 4:25 م

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات لاذعة للديمقراطيين الذين يشككون في انتصاره في الحرب الإيرانية، معتبرا أن الحرب أضعفت إيران.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لم نلتقِ (نتفاوض) بدافع اليأس، بل إيران هي التي فعلت. لقد انتهوا! سنمضي في مدة الستين يومًا. لن يحصلوا على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات".

وفي منشور آخر قال ترامب: "لقد أضعفت الحرب إيران! لم يعد لديها سلاح جو، ولا بحرية، ولا معدات دفاع جوي، ولا رادار، ولا تقريبًا أي شيء آخر".

وتابع: "ومع ذلك، يقول الديمقراطيون الحمقى إن إيران أصبحت الآن في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أشهر".

كما تساءل: "هل يمكنكم تخيل الإفلات من قول كهذا؟ إلى أي حد يمكن أن يكون بعض الناس أغبياء؟"، علي حد قوله.

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