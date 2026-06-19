ترامب: الحرب أضعفت إيران والحمقي يقولون إنها أصبحت أفضل مما كانت عليه

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات لاذعة للديمقراطيين الذين يشككون في انتصاره في الحرب الإيرانية، معتبرا أن الحرب أضعفت إيران.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لم نلتقِ (نتفاوض) بدافع اليأس، بل إيران هي التي فعلت. لقد انتهوا! سنمضي في مدة الستين يومًا. لن يحصلوا على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات".

وفي منشور آخر قال ترامب: "لقد أضعفت الحرب إيران! لم يعد لديها سلاح جو، ولا بحرية، ولا معدات دفاع جوي، ولا رادار، ولا تقريبًا أي شيء آخر".

وتابع: "ومع ذلك، يقول الديمقراطيون الحمقى إن إيران أصبحت الآن في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أشهر".

كما تساءل: "هل يمكنكم تخيل الإفلات من قول كهذا؟ إلى أي حد يمكن أن يكون بعض الناس أغبياء؟"، علي حد قوله.