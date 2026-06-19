أكد سيباستيان مينييه، المدير الفني لمنتخب هايتي، أن فريقه يدخل مواجهة البرازيل باعتباره الطرف الأقل حظًا، وذلك قبل اللقاء المقرر فجر السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس العالم.

وقال مينييه، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب بلاده سيحتاج إلى بذل مجهود أكبر مما قدمه في المباراة الأولى أمام أسكتلندا، مضيفًا: "نخوض معركة أمام البرازيل، ومنتخبنا الأقل حظًا، ويتعين علينا أن نركض أكثر مما فعلنا أمام أسكتلندا".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أهمية المباراة بالنسبة لبلاده، قائلًا: "لدينا كل شيء لنكسبه غدًا. لقد مر 52 عامًا منذ آخر مشاركة لنا في كأس العالم، والآن نواجه البرازيل، وعلينا أن نكون على قدر توقعات جماهيرنا".

كما أعرب مينييه عن فخره بالمشاركة في البطولة، موضحًا: "شرف لي التواجد هنا، وآمل أن نتمكن من جعل جمهورنا فخورًا بنا".

وشدد مدرب هايتي على أن الخسارة أمام أسكتلندا في الجولة الأولى لم تؤثر على طموحات فريقه، وقال: "لم نهزم أسكتلندا، لكننا أظهرنا أننا نستحق التواجد في المونديال".

وأضاف أن هدف منتخب هايتي لا يزال قائمًا، موضحًا: "نسعى للتأهل وتقديم صورة جيدة، وإثبات أننا نستحق مكانًا في الدور المقبل، وربما العبور ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث".

وعن مواجهة البرازيل، أكد مينييه أن تحقيق الفوز سيكون حدثًا استثنائيًا في بلاده، قائلًا: "سيكون جنونًا في هايتي إذا حققنا الفوز أمام البرازيل. عندما تصبح مواطنًا من هايتي فإنك تواجه أوقاتًا صعبة أكثر من السهلة، لكن في كرة القدم تحلم دائمًا بلحظة كهذه، مواجهة البرازيل في كأس العالم".

يُذكر أن منتخب هايتي خسر مباراته الأولى أمام أسكتلندا بهدف دون رد، بينما تعادل منتخب البرازيل مع المغرب بنتيجة 1-1.