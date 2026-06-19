أعرب هاري كين نجم المنتخب الإنجليزي، عن أمله في أن تصبح أغنية "ووند وول" بمثابة نشيد صيف إنجلترا، بينما يخطط فريقه لطريقه نحو التتويج بكأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن فريق المدرب توماس توخيل بدأ مسيرته في المونديال بفوز مذهل 4/ 2 على منتخب كرواتيا في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثانية عشرة التي أقيمت في دالاس يوم الأربعاء، حيث سجل كين هدفين ليعادل رقم جاري لينكر بتسجيل 10 أهداف في بطولات كأس العالم.

واحتفل لاعبو منتخب إنجلترا أمام جماهيرهم بينما كانت أغنية "ووند وول" لفرقة أوايسس تعزف في أرجاء الملعب.

وقال كين، الذي كان متأثرا خلال الغناء الجماعي، إنه سيحتفظ بهذه اللحظة، ويريد من الجماهير مواصلة هذا الدعم بينما يسعون لتحقيق هدفهم بالفوز بكأس العالم.

وأضاف: "كانت تلك واحدة من أفضل لحظاتي على الإطلاق بقميص إنجلترا، وخاصة في بطولة كبرى.. أعلم أنها لاتزال المباراة، ولا نريد المبالغة، لكن هذا الترابط العاطفي مع الجماهير يعني لنا الكثير، ونحن نعلم كم يعني لهم".

وتابع: "لدينا هذا الارتباط الآن، وتلك اللحظة تحديدا، عندما غنينا ووندر وول في الملعب والجميع كان يعرف الكلمات، كانت لحظة خاصة جدا".

وأتم هاري كين تصريحاته قائلًا: "كأول مباراة، كان من الرائع أن نحظى بهذا الدعم الكبير من الجماهير، ونحن نعلم أن الأجواء في الوطن مشابهة".