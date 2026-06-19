برشلونة يقترب من حسم صفقة مدافع أستراليا

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع المدافع الأسترالي لوكاس هارينجتون، لاعب كولورادو رابيدز الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعيه لتدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة النادي الكتالوني توصلت إلى اتفاق مع كولورادو رابيدز لضم هارينجتون بعقد يمتد لأربع سنوات، بعد مفاوضات شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.

وأضافت التقارير أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 15 مليون يورو، على أن يتم الإعلان الرسمي عن انتقال المدافع الأسترالي الشاب إلى صفوف برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بالتعاقد.