أمريكا تحذر شركة أيه إس إم إل هولدنج الهولندية من حصول الصين على أحدث منتجاتها

أعرب وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، عن مخاوفه من حصول الصين على أحدث معدات إنتاج الرقائق الإلكترونية من شركة صناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية أيه.إس.إم.إل هولدنج الهولندية، وهو ما يمثل انتهاكا للقيود الأمريكية المفروضة على الصادرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن لوتنيك أبلغ كبار مسئولي الشركة الهولندية بقلقه من حصول الصين على معدات طباعة الرقائق الإلكترونية بالأشعة فوق البنفسجية فائقة القوة (إي.يو.في) التي تنتجها الشركة.

يذكر أن شركات صناعة الرقائق الإلكترونية تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) وإنفيديا وآبل تستخدم هذه التكنولوجيا، في حين لا تسمح الولايات المتحدة للشركة الهولندية بتصدير هذه التكنولوجيا إلى الصين.

ومازال هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الشركة الهولندية غير واضح، في حين تحاول الشركة إثبات عدم وجود دليل على انتهاك القيود الأمريكية، كما لم يتضح نوع المعلومات التي تقدمها الشركة للسلطات الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن عددا من كبار مسئولي إدارة الرئيس ترامب تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم وقالوا إن هناك دليل على أن شركة أيه.إس.إم.إل لا تتصرف بحسن نية، من خلال تصدير معدات مرتبطة بأدوات تكنولوجيا الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية فائقة القوة بشكل خاص، وهو ما تنفيه الشركة تماما.

ورفض المسئولون الأمريكيون التعليق على اجتماع لوتنيك مع مسئولي أيه.إس.إم.إل.