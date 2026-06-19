الاتحاد الأوروبي يبحث عن طرق جديدة لمعالجة الاختلالات التجارية مع الصين

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اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على البحث عن إجراءات جديدة لمعالجة الاختلالات التجارية العالمية واعتماد الاتحاد على دول خارجية في إمدادات حيوية، مع استمرار الحوار مع دول العالم في ظل تزايد التوترات الاقتصادية العالمية.

وقال قادة الاتحاد في بيان إنهم "ناقشوا الجهود المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي واستقلاله الاستراتيجي، وزيادة مرونته وأمنه الاقتصادي".

ورغم عدم الإشارة إليها صراحةً في بيان القمة، ركزت مناقشات القادة الأوروبيين على الصين، التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن الدعم الحكومي الهائل الذي تقدمه بكين لشركاتها مسؤول جزئيا عن هذا الفائض.

وغالبا ما تضغط السلع الصينية الأرخص سعر على الصناعات الرئيسية الأوروبية وتضر بتنافسية الاتحاد الأوروبي في قطاعات واعدة مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي إن هناك اتفاق بين دول الاتحاد على ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الحالية.

وكلف قادة دول الاتحاد المفوصية الأوروبية التي تمثل دول الاتحاد في الشئون التجارية لتطوير إجراءات جديدة تواجه الاختلالات الاقتصادية "لضمان امتلاك الاتحاد الأوروبي لكل الوسائل التي يحتاجها للدفاع عن مصالحه والحد من المخاطر" التي يواجهها.