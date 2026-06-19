السعودية تعين فهد الدوسري سفيرا لدى لبنان

- قدم الدوسري أوراق اعتماده للرئيس اللبناني جوزاف عون

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، تعيين فهد بن عبدالرحمن الدوسري سفيرا جديدا لها لدى لبنان، في خطوة تعكس استمرار التحسن الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

ووفق بيان نشرته السفارة السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قدم الدوسري أوراق اعتماده إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة بيروت.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، إلى جانب عدد من المسؤولين اللبنانيين وأعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية.

ويأتي تعيين الدوسري في سياق العلاقات المتنامية بين الرياض وبيروت، وسط تأكيدات متبادلة على أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، ودعم استقرار لبنان خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت العلاقات السعودية - اللبنانية تراجعا خلال السنوات الماضية على خلفية مواقف وتصريحات مرتبطة بـ"حزب الله"، قبل أن تشهد مؤشرات انفتاح متبادل في الآونة الأخيرة.

وفي سبتمبر 2025، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع الحزب، في إطار مساع لتهدئة التوترات وتحسين العلاقات.

وفي خطوة عكست مسار التقارب بين البلدين، سمحت السعودية في 10 يونيو الجاري باستئناف استيراد الصادرات اللبنانية، منهية بذلك حظرا كان مفروضا منذ عام 2021 على خلفية عمليات تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة.

وجاء القرار بناء على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستنادا إلى "الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة"، فضلا عما أبداه الجانب اللبناني من تعاون والتزام بالإجراءات والتعهدات المطلوبة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويُنظر إلى تعيين سفير سعودي جديد في بيروت بوصفه مؤشرا إضافيا على عودة الزخم إلى العلاقات الثنائية، في ظل تحركات متبادلة تهدف إلى تعزيز التعاون وإعادة تفعيل قنوات التواصل بين البلدين على مختلف المستويات.