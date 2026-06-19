الشرطة الإندونيسية تحبط محاولة بيع 23 سلحفاة بحرية خضراء من الأنواع المحمية في بالي

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن السلطات في جزيرة بالي الإندونيسية، الوجهة السياحية الشهيرة، أحبطت محاولة غير قانونية لبيع 21 سلحفاة بحرية خضراء من الأنواع المحمية.

وقال نانانج بري هاشموجو، رئيس إدارة إنفاذ القانون في شرطة بالي، إن الشرطة ضبطت السلاحف حية خلال مداهمة نُفذت على ساحل بيجاميتان في الجزيرة في 10 يونيو، وذلك بعد أن أبلغ سكان محليون عن نشاط يُشتبه في ارتباطه بالاتجار غير المشروع بالسلاحف في المنطقة.

وألقت الشرطة القبض رجل يبلغ من العمر 67 عاما، لم تكشف سوى عن الحرفين الأولين من اسمه "كيه إس"، للاشتباه في احتفاظه بهذه الحيوانات المحمية قبل توزيعها للبيع.

وخلال التحقيقات الأولية، قال المشتبه به للمحققين إن السلاحف أُرسلت إليه من جانب أحد معاونيه من مياه قرب جزيرة مادورا التابعة لمقاطعة جاوة الشرقية.

وتردد أنه تسلم الحيوانات على الشاطئ، على أن يتولى رجل آخر استلامها وإعادة بيعها.

وتابع هاشموجو قائلا: "نواصل التحقيق في القضية ونتعقب مشتبه بهم آخرين متورطين في هذه الشبكة."

وأضاف أن السلطات وجهت إلى المشتبه به اتهامات بموجب قوانين حماية الحياة البرية في إندونيسيا، وقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 15 عاما وفرض غرامات كبيرة عليه في حال إدانته.