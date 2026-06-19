السجن لرجلين أدينا بإضرام النار في ممتلكات مرتبطة برئيس وزراء بريطانيا

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أصدرت محكمة بريطانية حكما بسجن رجلين أدينا بإضرام النار في ممتلكات مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وصدر حكم بسجن المواطن الأوكراني رومان لافرينوفيتش (22 عاما) والروماني ستانيسلاف كاربيوك (27 عاما) سبع سنوات وعامين على التوالي؛ بعدما ثبتت إدانتهما بالتآمر لإلحاق أضرار بملكية خاصة بإضرام النيران فيها.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجلين استهدفا سيارة وممتلكات على صلة بستارمر على مدار ثلاث ليال في مايو 2025، بناء على أوامر من شخصية تتحدث الروسية تعرف باسم "إل ماني" (المال).

وتواصل "إل ماني" مع لافرينوفيتش عبر تطبيق المراسلة تليجرام.