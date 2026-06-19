سجناء من القاعدة بموريتانيا يعلنون التخلي عن العنف

أعلن 14 سجينا سلفيا ممن كانوا أعضاء في تنظيم القاعدة بموريتانيا ويسمون بالجهاديين توبتهم من العنف ومن كل الأخطاء التي ارتكبوها في السابق وطاعتهم لولي الأمر.

والتمس السجناء في رسالة وقعوها نشرت اليوم الجمعة من قبل وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الصفح عن الأخطاء وتعهدوا بالتمسك بأقوال أهل العلم والتزامهم بالحفاظ على أمن البلد.

والتزم السجناء بالحفاظ على أمن جميع من في البلد بما في ذلك زواره والمقيمون فيه وولاة أمره والقائمون على حفظ أمنه.

وأضاف السجناء أنهم يدعمون الجميع ويقفون خلفهم ولا يشقون عصا الطاعة ولا يفرقون الجماعة وأكدوا طاعتهم لولاة الأمر في المعروف والتعاون معهم على البر والتقوى والتآخي والمودة والمحبة وجددوا المطالبة بالصفح والمسامحة عما سبق والعفو عن أي خطأ أو تقصير".

ووقع الرسالة زعيم ما كان يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد شنقيط الفرع الموريتاني من تنظيم القاعدة الخديم ولد السمان المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة وآخرون محكوم عليهم بالإعدام لضلوعهم في قتل رجال أمن ومواطن أمريكي وعدة هجمات ضد مصالح غربية وحكومية وعسكرية في موريتانيا في الفترة ما بين 2005 و2010.