موسكو: اتفاق غزة لا يحمي المدنيين من الانتهاكات

قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستيجنيفا، إن وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة لم يتحول إلى ضمان لأمن المدنيين.

جاء ذلك خلال كلمة في جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وتطرقت يفستيجنيفا إلى تقارير وزارة الصحة في غزة، مشيرة إلى أن أكثر من ألف فلسطيني استشهدوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، واستشهد 39 فلسطينيًا وأصيب 199 آخرون خلال الفترة بين 3 و10 يونيو الحالي.

وأضافت: "وقف إطلاق النار لم يتحول إلى ضمان لأمن المدنيين في غزة".

ولفتت الدبلوماسية الروسية إلى أن الإسرائيليين يتحدثون علنًا عن نيتهم السيطرة على 70% من غزة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تعرض تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمزيد من المخاطر وتُظهر أن تحمل الجانب الفلسطيني المسئولية عن المفاوضات المتعثرة أمر غير مجد.

كما تطرقت يفستيجنيفا إلى التأخير والإجراءات الإضافية المفروضة على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة، معربة عن انزعاجها من القيود المفروضة على استيراد المواد المهمة.

وذكرت أن النداء الإغاثي الإنساني المخصص لفلسطين والبالغ 4.1 مليارات دولار لم يتم تلبية سوى 15% منه، مضيفة: "هذه الممارسات تعني أن الشركاء يضطرون إلى تقليص الخدمات الحيوية، وأكبر الضحايا هنا هم الأطفال".

ومنذ سريان الاتفاق وحتى الخميس، قتلت إسرائيل ضمن خروقاتها المتواصلة 1007 فلسطينيين وأصابت 3165 آخرين.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد عن 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.