منتخب شابات اليد يغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم

تغادر بعثة منتخب مصر للشابات لكرة اليد مواليد 2006، اليوم إلى الصين للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل، بعد فترة إعداد مكثفة خاضها المنتخب استعدادًا للظهور بأفضل صورة في المحفل العالمي.

وأنهى المنتخب استعداداته بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب رومانيا بالمركز الأولمبي بالمعادي، حيث تعادل في المباراة الأولى قبل أن يخسر الثانية، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حلمي مصبح. ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراة ودية أخيرة أمام منتخب الصين عقب وصوله إلى مقر البطولة.

ويرأس بعثة المنتخب في الصين خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، فيما حرص خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على متابعة جميع مراحل إعداد المنتخب خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا دعمه الكامل للمنتخبات الوطنية رجالًا وسيدات بمختلف الفئات العمرية، بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة وضع ملف إعداد منتخب الشابات ضمن أولوياته خلال الفترة الماضية، وحرص على توفير كافة احتياجات الفريق الفنية والإدارية والطبية، من أجل تجهيز اللاعبات بالشكل الأمثل قبل خوض منافسات بطولة العالم.

كما حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد فتحي على حضور المباراة الودية الأخيرة أمام رومانيا، لدعم اللاعبات والجهاز الفني معنويًا قبل السفر، ومؤازرة بطلات مصر في آخر محطات الإعداد قبل خوض منافسات بطولة العالم، التي تشهد مشاركة نخبة المنتخبات العالمية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الشابات بقيادة حلمي مصبح قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي تضم:

جهاد وائل، جيداء كامل، رتاج محمد، جنى ياسر، جويرية تامر، جودي وليد، سندس عصام، ريم إيهاب، شروق محمود، رزان خالد، جنى محمود، ميرنا أشرف، ملك خميس، رقية أحمد، سرمدة دعبس، بسملة أحمد، ندى تامر، آمال سعيد.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب:

حلمي مصبح مديرًا فنيًا، أحمد عبدالجواد مدربًا عامًا، منة الله كرم مديرًا إداريًا، محمد عبدالمنعم مدربًا لحراس المرمى، الدكتورة ديانا يحيى أخصائية علاج طبيعي، وحازم حامد محلل أداء ومدربًا مساعدًا.