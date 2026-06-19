وزير خارجية فرنسا: على إسرائيل وقف الأعمال القتالية في لبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل ‌بارو، اليوم الجمعة، إن على إسرائيل وقف أعمالها القتالية في لبنان، وعلى الولايات ⁠المتحدة ممارسة ضغوط على إسرائيل.

وصعدت إسرائيل عدوانها على لبنان ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 19 شخصا في سلسلة غارات مكثفة على بلدات جنوبية كما وسعت نطاق ضرباتها ليشمل شرق البلاد.

ويثير التصعيد العسكري الإسرائيلي الراهن تساؤلات حول مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران والتي تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وضمان سلامة أراضيه وسيادته.

وصرح مسئول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة رويترز، أمس، بأن تل أبيب تخوض "مفاوضات صعبة" مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإبقاء ⁠على القوات المنتشرة على 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن 19 شهيدا و33 جريحا في حصيلة أولية غير نهائية.

وأوضح المركز أن كثافة الغارات تعيق عمليات فرق الإسعاف والدفاع المدني وتمنع إجلاء الشهداء والجرحى من بعض المناطق المستهدفة، ما يرجح ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وتوزعت الحصيلة الأولية على النحو الآتي: 7 شهداء و10 جرحى في الدوير، 3 شهداء في حاروف، 3 شهداء وجريحان في الشرقية، شهيد في العباسية، شهيدان وجريحان في القطراني، شهيدان في جبشيت، إضافة إلى إصابات في قعقية الجسر والنبطية وكفرصير وعدشيت وحبوش.

كما نعت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية العنصر محمود جعفر شعيب من مركز الدوير العضوي – النبطية الإقليمي، الذي استشهد مع أفراد من عائلته جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشرقية في قضاء النبطية.

وقال سكان ووسائل إعلام محلية إن غارات جوية وهجمات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في النبطية خلال الليل وحتى الساعات الأولى من ⁠صباح اليوم الجمعة، في قصف وصفته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنه من أعنف الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف من وصفهم بأنهم مسلحون من حزب الله والبنية التحتية للجماعة في عدة مناطق بجنوب لبنان. وادعى أن الهجمات جاءت ردا على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله.

كما أعلن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في بلدة عين بورضاي ومحيط مدينة بعلبك في منطقة البقاع شرق لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله أن مقاتليه دمروا ثلاث دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب لبنان

بدوره، أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة إثر إصابة دبابتهم، في واحدة من أقسى الضربات التي تلقاها في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة.