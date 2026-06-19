رئيس كوريا الجنوبية: أبلغت ترامب أن التعامل مع المسألة النووية لبيونج يانج يختلف عن دول أخرى

صرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الجمعة، بأنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال محادثاتهما الأخيرة على هامش قمة مجموعة دول السبع في فرنسا، أنه لا ينبغي التعامل مع الملف النووي لكوريا الشمالية بنفس طريقة التعامل مع ملفات الدول الأخرى.

وكشف لي عن تفاصيل محادثاته مع ترامب في مؤتمر صحفي حول نتائج رحلته إلى أوروبا، التي استمرت 10 أيام وانتهت أمس الخميس.

وتحدث الزعيمان مع بعضهما البعض في عدة مناسبات خلال القمة، بما في ذلك خلال مأدبة عشاء يوم الثلاثاء الماضي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال لي إن ترامب أعرب خلال المحادثة عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراء المناسب بشأن المسألة النووية لكوريا الشمالية قبل أن تحصل البلاد فعليا على أسلحة نووية.

وردا على ذلك، قال لي إنه أبلغ ترامب بوضوح أنه لا ينبغي التعامل مع القضية النووية لكوريا الشمالية بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع قضايا الدول الأخرى. وأضاف أن الرئيس الأمريكي اتفق مع هذه النقطة، مضيفا: "يبدو أنه (ترامب) يشعر بالقلق بسبب عدم وجود حل مناسب".

وأشار لي أيضا إلى أنه طلب من البابا ليو الرابع عشر زيارة كوريا الشمالية والمنطقة منزوعة السلاح، العازلة بين الكوريتين، وذلك خلال لقاء في الفاتيكان يوم الاثنين المقبل.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن البابا قال إنه سوف ينظر في الاقتراح.