 أوكرانيا: إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال في غارة روسية على خاركيف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال في غارة روسية على خاركيف

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2026 - 10:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2026 - 10:54 ص

أعلن مسئولون اليوم الجمعة، أن 9 أشخاص على الأقل، بينهم أربعة أطفال، أُصيبوا في غارة جوية روسية مكثفة على مدينة خاركيف الأوكرانية.

وقال عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر منصة تليجرام، إن أكثر من 40 منزلا خاصا تضررت جراء سقوط قنابل انزلاقية موجهة على المدينة.

وتقع خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا والتي كان يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة قبل الحرب، على بعد حوالي 40 كيلومترا فقط من الحدود الروسية.

وتعد المدينة واحدة من أكثر الأهداف تعرضا للهجمات الروسية، وقد عانت من دمار واسع النطاق خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت، ودمّرت، 133 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة.

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