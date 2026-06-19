تراجع مؤشر الثقة بين الشباب في بريطانيا إلى أدنى معدلاته خلال عامين

تراجع مؤشر الثقة بين المواطنين في بريطانيا في الشريحة العمرية ما بين 16 و29 عاما إلى أدنى معدلاته خلال عامين، في الوقت الذي يتحمل فيه الشباب أعباء ضعف سوق العمل في البلاد.

وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن الثقة تراجعت بأكبر معدل لها بين الشباب خلال يونيو الجاري، في الوقت الذي ظل فيه مؤشر الثقة الأوسع نطاقا مستقرا عند مستوى سالب 23، في انخفاض عن مستوياته قبل نشوب الحرب الإيرانية.

وفي الفئة العمرية بين 16 و29 عاما، تراجع مؤشر الثقة الشهر الجاري إلى سالب 2 مقابل موجب 9 في مايو الماضي.

ويأتي التراجع في معدلات الثقة بين الشباب في ظل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أعلى معدل له خلال عشر سنوات، وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة في مختلف قطاعات الاقتصاد إلى أدنى معدل له منذ عام 2021.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيل بيلامي مدير قسم رؤى المستهلك في مؤسسة "جي.إف.كيه" قوله إن "الانخفاض الأكبر هذا الشهر كان في الشريحة العمرية بين 16 و29 عاما، وهي عادة من أكثر الفئات تفاؤلا"، مضيفا أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض كبير في الثقة بشان الماليات الخاصة والاقتصاد بشكل عام.