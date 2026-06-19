يعود أندي بورنام رئيس بلدية ​مانشستر الكبرى إلى البرلمان ‌البريطاني بعد فوزه في انتخابات أجريت بشمال إنجلترا ، اليوم الجمعة، مما ​يزيل عقبة رئيسية أمام محاولة ⁠الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر.

وفاز بورنام، الذي ينظر ​إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظا لخلافة ​ستارمر في زعامة حزب ​العمال بمقعد ماكرفيلد، وفقا لوكالة رويترز.

وجاء مرشح حزب ‌الإصلاح ⁠المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، في المركز الثاني.

ويعني فوز بورنام أنه سيتمكن ​الآن ​من ⁠البدء أو على الأقل المشاركة في ​منافسة لخلافة ستارمر، الذي ​يعاني ⁠من تدن في مستوى شعبيته. ويبقى السؤال ⁠الأهم ​هو متى وكيف ​سيقْدم بورنام على ذلك.

وتراجعت شعبية ستارمر الذي وصل إلى الحكم في يوليو 2024 بعد الفوز الساحق للعمّاليين في الانتخابات التشريعية، إلى أدنى مستوياتها إثر عدّة زلّات سياسية وبات يواجه انتقادات شديدة حتى من داخل حزبه، لا سيّما بعد خسارة العمّاليين المدوّية في الانتخابات المحلية في مطلع مايو وفضيحة تعيينه بيتر ماندلسن سفيرا في واشنطن رغم علمه بروابطه مع جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

ومنذ الخسارة المدوّية للحزب في انتخابات مايو أمام حزب الإصلاح المناوئ للهجرة بزعامة نايجل فاراج، يواجه رئيس الوزراء عدّة دعوات للاستقالة بما فيها من داخل حزبه.