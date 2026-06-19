منتخب مصر يواصل استعداداته في سبوكان لمواجهة نيوزيلندا بكأس العالم 2026

يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم تدريباته المكثفة في مدينة سبوكان الأمريكية، استعدادًا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهدت الحصص التدريبية حالة من التركيز والانضباط، حيث حرص الجهاز الفني على رفع المعدلات البدنية للاعبين، إلى جانب تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية والخططية التي يسعى لتطبيقها خلال المواجهة المرتقبة.

وسادت أجواء من الحماس والإصرار بين لاعبي المنتخب الوطني، الذين أبدوا رغبة كبيرة في مواصلة الظهور القوي وتقديم مستوى مميز يعزز من فرص الفراعنة في المنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في المونديال بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا، بعدما قدم أداءً قويًا ونال إشادة واسعة، ليؤكد جاهزيته لمقارعة كبار المنتخبات العالمية، وكان قريبًا من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.