إنقاذ نحو 300 طفل ومعلم بعد اندلاع حريق في مدرسة بطوكيو

اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بوسط العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الجمعة، ولكن تم إجلاء أو إنقاذ جميع الطلاب والمعلمين البالغ عددهم نحو 300 شخص، وفقا لمسئولين.

وذكرت إدارة إطفاء طوكيو أن الحريق في مدرسة تاكينوجاوا رقم 3 الابتدائية اندلع بالقرب من غرفة الموسيقى في الطابق العلوي من المبنى المكون من أربعة طوابق في وقت متأخر من صباح اليوم الجمعة.

وقالت الإدارة إن رجال الإطفاء أنقذوا معلما واحدا وعددا من تلاميذ المدارس من المبنى، بإصابات لا تهدد الحياة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد من النوافذ في الطابق الرابع، بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق في الموقع، وتم نشر العشرات من سيارات الإطفاء.

وقال مسئولون إن جميع الأشخاص الآخرين الذين كانوا داخل المبنى عند اندلاع الحريق قد تم إجلاؤهم إلى حديقة قريبة ولم يتبق أحد في الداخل.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.