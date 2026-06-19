 شوبير يطالب بالتركيز قبل مواجهة نيوزيلندا: خطوة بخطوة في المونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شوبير يطالب بالتركيز قبل مواجهة نيوزيلندا: خطوة بخطوة في المونديال

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2026 - 11:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2026 - 11:14 ص

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مهمة إلى جماهير الكرة المصرية، قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان فجر يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بالبطولة.

وأكد شوبير، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أهمية التعامل مع مشوار المونديال بتركيز وحذر، قائلًا: «أتمنى أن نسير خطوة بخطوة في مشوارنا بكأس العالم، وألا نفكر حاليًا إلا في مباراة نيوزيلندا، وكيف نحقق الفوز فيها بإذن الله».

وأضاف: «هذا هو المطلوب في الوقت الحالي.. التدرج والتركيز، خطوة بخطوة يا جماعة من فضلكم».

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب بلجيكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات.


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