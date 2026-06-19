طارق السيد يحذر منتخب مصر من مواجهة نيوزيلندا

حذّر طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من صعوبة المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره النيوزيلندي، مؤكدًا أن اللقاء يتطلب أقصى درجات التركيز رغم إمكانية حسمه لصالح الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نيوزيلندا في الرابعة فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، في إطار مشوار الفريق ببطولة كأس العالم.

وأوضح السيد، خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، أن منتخب نيوزيلندا يمتلك عناصر مميزة، إلى جانب منتخب إيران، مشيرًا إلى أن الفريق النيوزيلندي يتميز بالتنظيم الجماعي والانضباط داخل الملعب، وهو ما يفرض على لاعبي مصر التعامل مع اللقاء بجدية كبيرة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن المنتخب المصري قدم أداءً تكتيكيًا قويًا في مواجهته الأخيرة أمام بلجيكا، حيث ظهر اللاعبون بانضباط واضح وروح قتالية عالية، وهو ما ساهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم طارق السيد تصريحاته بالتأكيد على أن تكرار نفس الأداء والانضباط التكتيكي، إلى جانب الحفاظ على الروح القتالية، سيمنح المنتخب الوطني الأفضلية ويقوده نحو تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.