جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاده لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك عقب اتهام الأخيرة له بـ«اختلاق رواية عنها».

وأصر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن ميلوني، طلبت منه مرارًا وتكرارًا التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا.

ولفت إلى أن شعبية ميلوني «متدنية في إيطاليا»، الدولة التي رفضت عرض الولايات المتحدة الأمريكية بمنع إيران من امتلاك أو تطوير سلاح نووي.

وذكر أن إيطاليا رفضت السماح للولايات المتحدة باستخدام مدارج الطائرات الخاصة بها خلال حرب إيران، الأمر الذي قال إنه «يُشكّل عائقًا لوجستيًا كبيرًا».

ونوه أن «الولايات المتحدة تُساهم بمئات المليارات من الدولارات سنويًا لحماية إيطاليا، وغيرها من حلفاء الناتو».

ووجه حديثه لميلوني، قائلًا: «الآن، بعد أن هزمت الولايات المتحدة إيران عسكريًا، تُريد استعادة صداقتها من أجل تحسين شعبيتها. لا شكرًا!».

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي ‌أنطونيو تاياني، إلغاء ‌زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، على خلفية التوتر بين زعيمي البلدين.

وأتى قرار تاياني، بعدما اتهمت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ«اختلاق رواية عنها»، الجمعة.

وكان ترامب ⁠صرح لقناة تلفزيونية إيطالية بأن ميلوني «توسلت إليه لالتقاط صورة معه»، في قمة مجموعة السبع.

وقالت ميلوني إنها «تشعر بالدهشة» من تصريحات ترامب، التي وصفتها بأنها «مختلقة تماما».

ووجهت له انتقادات أيضا بسبب تصرفه باحترام أكبر بكثير تجاه «أعداء الغرب»، مقارنة بحلفائه القدامى.

وأظهر مقطع مصور من الحدث في فرنسا ميلوني وترامب يجلسان جنبا إلى جنب على أريكة صغيرة، ويتبادلان أطراف الحديث في محادثة مستفيضة، ‌لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى ‌أنه كان ⁠يسايرها فقط من خلال الدردشة معها.