انطلاق مبادرة توزيع 10 آلاف مصحف على مكاتب التحفيظ بالأزهر

انطلقت مبادرة توزيع 10 آلاف مصحف على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في المناطق الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي مستهل جولة ميدانية موسعة، زار الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، مكاتب التحفيظ بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث قام بتوزيع المصاحف الشريفة على التلاميذ، في لفتة تهدف إلى دعم حَفَظة كتاب الله وتشجيعهم على مواصلة رحلتهم في الحفظ والتلاوة.

وخلال الزيارة أعرب التلاميذ والمشرفون عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة، مؤكدين أنها تعكس حرص الأزهر الشريف على رعاية أبنائه، وتوفير كل ما يعينهم على الارتباط بكتاب الله تعالى حفظا وتدبرا وعملا، بما يسهم في غرس القيم الإسلامية السمحة وتعزيز الهوية الأزهرية الأصيلة.

وأكد الدكتور أبو اليزيد سلامة أن هذه المبادرة ستشمل جميع المناطق الأزهرية تباعا، تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر، وترسيخا لرسالة الأزهر الشريف العالمية في نشر علوم القرآن الكريم وتعليمه بين مختلف فئات المجتمع.

جاءت المبادرة بتوجيهات الدكتور أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، وبمتابعة ميدانية من الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.