مؤتمر صحفي لحسام حسن قبل مواجهة مصر ونيوزيلندا

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الثالثة والنصف عصر السبت بتوقيت كندا، الواحدة والنصف صباح الأحد بتوقيت القاهرة، بملعب "بي سي بليس" للحديث عن مواجهة نيوزيلندا المرتقبة في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ووفق البروتوكول الإعلامي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيجري ثلاثة من لاعبي المنتخب لقاءات إعلامية على هامش المران الختامي وهم محمد هاني ومصطفي زيكو ومحمد علاء، بملعب Kilarney park في الخامسة والنصف بتوقيت كندا.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، واستهل منتخب مصر مشواره بتعادل إيجابي 1-1 أمام بلجيكا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مهمة أمام نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان فجر الإثنين 22 يونيو الجاري، بعدما استهل كل منهما مشواره في البطولة بالتعادل، حيث تعادل الفراعنة مع بلجيكا بنتيجة 1-1، فيما حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة نيوزيلندا أمام إيران.