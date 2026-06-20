شهدت مواجهة تركيا وباراجواي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، واقعة تاريخية بعد تطبيق قانون جديد لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

وحصل ميجيل ألميرون لاعب منتخب باراجواي على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما وضع يده على فمه أثناء حديثه مع أحد لاعبي منتخب تركيا، في واقعة تُعرف إعلاميًا بـ"قانون فينيسيوس".

ويأتي تطبيق هذا القانون ضمن التعديلات الجديدة التي تهدف إلى فرض مزيد من الانضباط على سلوك اللاعبين داخل الملعب، خاصة خلال النقاشات مع الحكام واللاعبين المنافسين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب باراجواي على تركيا بهدف دون رد.

وكان منتخب تركيا قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام أستراليا بهدفين دون مقابل، بينما خسر منتخب باراجواي مباراته الأولى أمام الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، لتصبح مواجهة اليوم مهمة في حسابات المجموعة الرابعة.