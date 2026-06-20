أنشيلوتي يعلن جاهزية نيمار لمباراة اسكتلندا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، جاهزية النجم نيمار للمشاركة في مواجهة اسكتلندا المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وكان نيمار قد غاب عن مباراتي البرازيل أمام المغرب وهايتي بسبب الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق اليمنى، قبل أن يقترب من استعادة جاهزيته الكاملة خلال الأيام الماضية.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات عقب فوز البرازيل على هايتي بثلاثية نظيفة: "سيتدرب نيمار بشكل فردي يوم السبت، ثم سينضم إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين، وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام اسكتلندا".

وحقق المنتخب البرازيلي تعادلًا في مباراته الأولى أمام المغرب بنتيجة 1-1، قبل أن يتغلب على هايتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليقترب من حسم صدارة المجموعة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره الاسكتلندي في الواحدة صباح الخميس المقبل، في مواجهة يسعى خلالها السامبا لمواصلة نتائجه الإيجابية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ويمتلك نيمار سجلًا مميزًا في كأس العالم، حيث خاض 13 مباراة بقميص البرازيل، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.