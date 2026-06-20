جالارزا يسجل أسرع هدف في مونديال 2026

سجل ماتياس جالارزا هدف التقدم لمنتخب باراجواي أمام تركيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

ولم ينتظر منتخب باراجواي طويلًا لافتتاح التسجيل، إذ نجح في هز الشباك بعد مرور 65 ثانية فقط على صافرة البداية.

وجاء الهدف بعدما تسلم خوليو إنسيسو الكرة بالقرب من منطقة الجزاء، قبل أن يمررها إلى زميله ماتياس جالارزا، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس التركي، معلنًا تقدم باراجواي مبكرًا.

وبهذا الهدف، أصبح جالارزا صاحب ثاني أسرع هدف لباراجواي في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، خلف سيلسو أيالا الذي سجل في شباك نيجيريا بعد 52 ثانية خلال مونديال 1998.

كما دخل هدف جالارزا سجلات النسخة الحالية من البطولة، بعدما أصبح الأسرع في كأس العالم 2026 حتى الآن، متجاوزًا هدف المغربي إسماعيل صيباري الذي جاء بعد 71 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده.