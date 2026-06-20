يوفنتوس يدخل صراع التعاقد مع نجم ريال مدريد

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي سباق التعاقد مع المغربي إبراهيم دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ووفقاً للصحفي نيكولو شيرا، أجرى الرئيس التنفيذي ليوفنتوس، جيوفاني كارنيفالي، محادثات مباشرة مع أحد الوسطاء المقربين من اللاعب المغربي، في إطار استكشاف إمكانية ضمه خلال الميركاتو الحالي.

ويأتي اهتمام "السيدة العجوز" بإبراهيم دياز وسط ترقب لموقفه داخل ريال مدريد، خاصة مع التغييرات الفنية التي يشهدها الفريق عقب تولي مورينيو القيادة، ما قد يفتح الباب أمام رحيل اللاعب بحثاً عن دقائق لعب أكبر.