أعلن منتخب كندا منتخب كندا عن خضوع لاعبه إسماعيل كونيه لعملية جراحية ناجحة، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مواجهة قطر في كأس العالم 2026، مؤكّدًا نهاية مشواره في البطولة.

وكان كونيه قد تعرض لإصابة قوية في الساق عند الدقيقة 57 من مباراة كندا وقطر، إثر تدخل عنيف من اللاعب القطري عاصم مادبو، ما استدعى نقله مباشرة إلى خارج الملعب لتلقي العلاج.

وأوضح الاتحاد الكندي أن اللاعب خضع لعملية جراحية لإصلاح كسر في الساق، مؤكّدًا أنه سيغيب عن باقي مباريات المونديال، مع رسالة دعم له جاء فيها: “ستعود أقوى يا إسماعيل”.

يُذكر أن كندا كانت قد حققت فوزًا كبيرًا على قطر بنتيجة 6-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل أن تستعد لمواجهة سويسرا في ختام مباريات المجموعة.