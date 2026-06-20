فينيسيوس ينضم لقائمة أسطورية تضم رونالدو في المونديال

يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم كأس العالم، بعدما ساهم في ستة أهداف خلال أول ست مباريات خاضها في البطولة، بواقع ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

وبحسب إحصائيات "أوبتا"، أصبح فينيسيوس واحداً من أربعة لاعبين برازيليين فقط، ممن خاضوا أكثر من خمس مباريات في كأس العالم، يملكون معدل مساهمة تهديفية يبلغ هدفاً واحداً في كل مباراة منذ عام 1966.

وينضم نجم ريال مدريد إلى قائمة أسطورية تضم رونالدو، الذي ساهم في 19 هدفاً خلال 19 مباراة، والأسطورة بيليه بـ11 مساهمة في ثماني مباريات، إلى جانب توستاو الذي سجل سبع مساهمات في سبع مباريات.

ويؤكد هذا الرقم التأثير الكبير لفينيسيوس مع منتخب البرازيل، بعدما واصل تقديم الإضافة الهجومية وصناعة الفارق في أكبر محفل كروي على مستوى المنتخبات.