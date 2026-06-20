اشتعل الصراع على صدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026 عقب ختام منافسات الجولة الثانية، والتي أسفرت عن استمرار البرازيل في القمة، مع اقتراب المغرب من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

وحقق منتخب البرازيل فوزًا مستحقًا على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، مستفيدًا من فارق الأهداف عن المنتخب المغربي.

وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني بعدما حقق انتصارًا ثمينًا على اسكتلندا بهدف دون مقابل، ليصل أيضًا إلى 4 نقاط ويواصل منافسته القوية على صدارة المجموعة.

واحتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعدما افتتح مشواره بالفوز على هايتي قبل أن يتلقى خسارة أمام المغرب في الجولة الثانية.

في المقابل، تأكد خروج منتخب هايتي من البطولة بعدما تلقى هزيمته الثانية تواليًا، ليتذيل جدول الترتيب دون أي نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثانية:

1- البرازيل: 4 نقاط.

2- المغرب: 4 نقاط.

3- اسكتلندا: 3 نقاط.

4- هايتي: 0 نقاط.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الثالثة مواجهتين حاسمتين، حيث يلتقي المغرب مع هايتي، بينما يواجه منتخب البرازيل نظيره الاسكتلندي لحسم هوية متصدر المجموعة والمتأهلين إلى الدور التالي.