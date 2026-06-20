فينيسيوس يدعم رافينيا بعد إصابته مع منتخب البرازيل

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن دعمه الكامل لزميله ومواطنه رافينيا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكداً أهمية وجوده في صفوف "السيليساو".

وقال فينيسيوس: "التعرض للإصابة أمر معقد دائماً، خاصة بالنسبة لرافينيا الذي يعد لاعباً مهماً جداً بالنسبة لنا".

وأضاف نجم البرازيل أن رافينيا عانى من عدة إصابات خلال الموسم الحالي، معرباً عن أمله في ألا تكون الإصابة الأخيرة خطيرة، وأن يتمكن من مواصلة مشواره مع المنتخب حتى نهاية كأس العالم.

وتأتي تصريحات فينيسيوس في وقت يترقب فيه الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي نتائج الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالة رافينيا وحسم موقفه من المباريات المقبلة في البطولة.