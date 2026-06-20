 مونديال 2026 الأكثر تطورًا تقنيًا بفضل الذكاء الاصطناعي والتحكيم الرقمي

تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، آفاقا تكنولوجية جديدة لم تكن موجود من قبل النسخ الماضية، لاسيما ما اتساع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الصناعي، ما انعكس على الكثير من النواحي في البطولة، بالإضافة إلى دور التحكيم الرقمي كشكل من أشكال التطور.

وأكد الخبير التكنولوجي عبد الرحمن ياسر السعدني أن بطولة كأس العالم 2026 ستشهد طفرة غير مسبوقة في استخدام التقنيات الحديثة، ما يجعلها النسخة الأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية في تاريخ المونديال.

وأوضح السعدني أن اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحليل الفوري للبيانات سيغير بشكل جذري طريقة إدارة المباريات، سواء على مستوى التحكيم أو متابعة الأداء الفني والبدني للاعبين.

وأشار إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ستشهد تطويرًا أكبر من حيث السرعة والدقة، مع إدماج أنظمة ذكية قادرة على تحليل حالات التسلل والاحتكاكات بشكل شبه فوري، مما يقلل من هامش الخطأ البشري ويزيد من عدالة القرارات التحكيمية داخل الملعب.

وأضاف أن كأس العالم 2026، الذي سيُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيعتمد أيضًا على تقنيات تتبع حركة اللاعبين باستخدام أجهزة استشعار متقدمة وكاميرات ذكية عالية الدقة، تتيح للمدربين والمنتخبات تحليل الأداء بشكل لحظي خلال المباريات وبعدها.

ولفت السعدني إلى أن تجربة الجماهير ستشهد تحولًا كبيرًا، من خلال استخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ما يسمح للمشجعين بمشاهدة المباريات بطرق تفاعلية جديدة، سواء داخل الملاعب أو عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية.

كما أشار إلى أن أنظمة البيانات الضخمة (Big Data) ستلعب دورًا مهمًا في تحليل أداء الفرق وتوقع السيناريوهات المحتملة للمباريات، وهو ما يمنح الأجهزة الفنية أدوات أكثر دقة في وضع الخطط التكتيكية.

وأكد أن الأمن السيبراني سيكون أحد أهم عناصر البطولة، نظرًا لاعتماد الحدث على أنظمة رقمية متقدمة لإدارة التذاكر، والدخول إلى الملاعب، والبث المباشر، مشددًا على ضرورة تأمين هذه الأنظمة ضد أي تهديدات إلكترونية محتملة.

واختتم عبد الرحمن ياسر السعدني تصريحه بالتأكيد على أن كأس العالم 2026 لن يكون مجرد حدث رياضي عالمي، بل منصة لعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، في مزيج يجمع بين الرياضة والابتكار الرقمي على نطاق غير مسبوق.