ترأست الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماع اللجنة الثلاثية، اليوم الجمعة، بديوان عام المديرية، بحضور رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ومديري الإدارات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة وآليات استقبال الطلاب داخل اللجان.

وجرى، في بداية الاجتماع، التأكد من وصول جميع رؤساء اللجان والملاحظين الأوائل إلى الاستراحات، وتجهيز اللجان، وإقامة مظلات بمداخلها، وتجهيز المحاور المرورية بعد غلق الطرق التي تقع بها مداخل اللجان، وتوفير مبردات مياه داخلها، وكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وأكدت مديرة المديرية فتح اللجان قبل موعد بدء الامتحانات بربع ساعة؛ لإتاحة الفرصة لتفتيش الطلاب، ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان، والتصدي بكل حسم لكافة وسائل الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون التأثير على هدوء وانتظام اللجان.

ووجهت بضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالامتحانات بالشكل المشرف واللائق بالمديرية، مشيرة إلى أنه سيجري التواصل المستمر مع رؤساء اللجان على مدار الساعة خلال أيام الامتحانات، للوقوف على العقبات التي تواجه سير العمل داخل اللجان والعمل على سرعة تذليلها.

وطالبت رؤساء اللجان بضرورة الالتزام التام بالقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات، وتوفير الهدوء، والعمل على راحة الطلاب، وبث روح الطمأنينة بداخلهم، والتعامل بإنسانية مع الحالات المرضية، ومنع حديث الملاحظين داخل اللجان، ودقة مراجعة بيانات الطلاب على كراسات الإجابة.

*حصر أسماء الطلاب المتغيبين*

ومن جانبه، أكد عصام رجب، رئيس اللجنة الثلاثية، ضرورة حصر أسماء الطلاب المتغيبين عن الامتحانات، وإرسال أسمائهم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية في موعد لا يتخطى نصف ساعة من بدء الامتحانات، مع مراعاة الطلاب الذين يحضرون من داخل الوديان والقرى البعيدة عن اللجان، خاصة أن المحافظة ذات طابع جغرافي خاص.

ووجه رؤساء اللجان والملاحظين بضرورة لفت انتباه الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالنظام القديم، وتكاتف الجميع لتوفير كافة احتياجات الطلاب.

*وصول أسئلة الامتحانات إلى مراكز التوزيع*

وقال رئيس مركز التوزيع إن أسئلة الامتحانات وصلت إلى مراكز التوزيع، وسوف يصل صندوق أسئلة كل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات، مؤكدًا ضرورة تواجد عنصر التسليم والتسلم داخل اللجنة، خاصة أنه شريك أساسي في عملية فتح وغلق الصندوق ووضع الكارتة عليه.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم الأحد المقبل داخل 8 لجان، بواقع لجنتين بمدينة طور سيناء؛ إحداهما بمدرسة الزهور الثانوية للبنات، والأخرى بمدرسة الأمل الرسمية لغات، ولجنة بمدينة شرم الشيخ داخل مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، ولجنة بمدينة أبو رديس ومقرها مدرسة أبو رديس الثانوية المشتركة، ولجنة بمدينة أبو زنيمة ومقرها مدرسة أبو زنيمة الثانوية، ولجنة بمدينة رأس سدر ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات، ولجنة بمدينة دهب بمدرسة علي بن أبي طالب، ولجنة بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية بمدينة نويبع.

كما جرى تجهيز 16 استراحة بكافة الاحتياجات لاستقبال أعضاء اللجان، وتوفير كافة سبل المعيشة والراحة لهم خلال فترة إقامتهم.