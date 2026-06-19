أشاد عمرو السولية، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر في مباراته الأولى بكأس العالم 2026، أمام بلجيكا.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الإثنين الماضي، على ملعب سياتل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وقال عمرو السولية في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "لم أكن أتوقع الأداء الذي قدمه منتخب مصر في مباراة بلجيكا".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة فنيًا، وكانوا جيدين للغاية، وبعض الأخطاء هي التي أهدت التعادل لبلجيكا".

وتابع: "أنا ضد تغيير محمد صلاح، قائد المنتخب في تلك المباراة، وعندما تشرك لاعب آخر يجب أن يؤدي نفس الدور ولا يكون أقل منه".

وأتم عمرو السولية تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح يمنح أفضلية وثقل لمنتخب مصر في الملعب".