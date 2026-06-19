حبس المتهم بدهس بائعة مشروبات في حدائق الأهرام ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس الطالب المتهم في واقعة دهس فتاة وإصابة صديقتها خلال بيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام، ووالده، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة، صباح اليوم، بدفن جثمان المتوفاة، كما استدعت الفتاة الناجية من الحادث لسماع أقوالها حول الواقعة، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين تواجدوا وقت الحادث، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد المسؤوليات القانونية.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وانتداب خبير فني لفحصها وبيان ما إذا كانت بها أعطال فنية قد تكون ساهمت في وقوع التصادم.

وبينت التحريات الأولية أن الطالب المتهم كان يقود سيارة ملاكي مملوكة لوالده، رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، وبرفقته إحدى صديقاته، وأثناء سيره اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بسيدة كانت تقف بجوار الطريق. وأسفر الحادث عن مصرع السيدة في الحال، إلى جانب وقوع تلفيات بسيارة خاصة بتوزيع المشروبات كانت بحوزتها.

ومن جانبها، قالت كنزي حافظ، المصابة في الحادث، إنها والمجني عليها هدير تعملان في بيع المشروبات الساخنة منذ 3 أشهر، مشيرة إلى أن ساعات العمل تتجاوز 8 ساعات يوميًا: «بنطلع من الساعة 7 الصبح حتى الساعة السادسة مساء مقابل 300 جنيه».

وتابعت، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المتوفاة كانت معروفة بحسن الخلق وطيبة القلب، ويحمل لها الجميع الحب والاحترام: «طوال الثلاث أشهر مفيش أي مشكلة والكل بيحبها»، مشيرة إلى أن الضحية كانت تعمل لمساعدة والدتها وشقيقيها الأكبر منها، قائلة: «كانت مخطوبة وانفصلت وكانت بتساعد في تكوين جهازها».

وأضافت كنزي أنها أيضًا تسعى يوميًا إلى كسب رزقها، فهي أم لأربعة أطفال ومنفصلة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها في صدمة منذ الدقيقة الأولى للحادث، وأن دموعها لا تتوقف حزنًا على فراق صديقتها.

ومن جانبه، قال صفوان عز، صاحب العربة التي كانت تعمل عليها الضحية، إنه فور تلقيه اتصالًا بالحادث هرول هو وطاقم العمل إلى موقع الحادث، وعند وصوله علم بوفاة إحدى الفتاتين وإصابة الأخرى.

وتابع، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الضحية كانت معروفة بحسن الخلق وطيبة القلب، ولم ترد ضدها أي شكوى، مشيرًا إلى أنها كانت تحب عملها، وكان الجميع يحترمها من زملائها وحتى طالبي المشروبات الساخنة.

وأوضح صفوان أن لديه عدة عربات لبيع المشروبات الساخنة في أماكن متفرقة، وأن جميعها تقف بعيدًا عن الرصيف بأمتار عدة، وأن السيارة التي اصطدمت بالضحية تجاوزت الرصيف حتى اصطدمت بالعربة والفتاتين اللتين كانتا تعملان عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف تفاصيل الواقعة عقب تداول مقطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن الحادث وقع يوم 18 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم التحفظ على الطالب والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، قبل إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.