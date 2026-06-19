أبو بكر القربي: التحولات السياسية في اليمن لم تكن نتيجة مؤامرة خالصة

قال وزير الخارجية اليمني الأسبق الدكتور أبو بكر القربي إن ما شهدته اليمن والمنطقة من تحولات سياسية لم يكن نتيجة "مؤامرة" خالصة، بل جاء نتيجة تداخل عوامل داخلية وخارجية.

وأضاف خلال لقاء في برنامج "الجلسة سرية"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تدفع باتجاه التغيير في المنطقة لكنها اعتمدت على استثمار مظالم حقيقية موجودة داخل المجتمعات.

وأوضح أن الأنظمة السياسية في اليمن وفي دول أخرى تتحمل بدورها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، لأن الاستجابة لمطالب الإصلاح كانت تحتاج إلى مبادرة مبكرة وجدية لمعالجة الاختلالات قبل تفاقمها.

وأكد القربي أن النقاشات داخل السلطة آنذاك كانت تدرك أن التغيير أصبح أمراً مطروحاً على مستوى المنطقة، وأن التعامل مع هذه المرحلة كان يجب أن يركز على الإصلاح الداخلي وإنقاذ الدولة، أكثر من محاولة الحفاظ على شكل النظام السياسي، لافتاً إلى أن الأولوية كانت منع انهيار مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح كان قد عبّر في أكثر من مناسبة عن إدراكه المبكر لاحتمال حدوث تغييرات في المنطقة منذ مطلع الألفية.

ونوه إلى أن سرعة التحولات وتعقيداتها جعلت من الصعب مواكبة التطورات بشكل كامل، رغم أن السنوات التي سبقت 2011 شهدت محاولات إصلاح وحوار استمرت لسنوات قبل انفجار الأوضاع.