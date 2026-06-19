محافظ مطروح: استقبال 160 رحلة شارتر إلى مطاري مرسى مطروح والعلمين منذ بداية صيف 2026

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، استقبال المحافظة 160 رحلة طيران شارتر منذ بداية موسم صيف 2026، منها 92 رحلة عبر مطار مرسى مطروح الدولي و68 رحلة عبر مطار العلمين الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس استمرار تعزيز مكانة مطروح كواحدة من أبرز المقاصد السياحية على خريطة السياحة الدولية.

وأكد محافظ مطروح جهود الدولة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في تقديم خدمات متميزة للسائحين وتوفير مواد تعريفية ودعائية بعدة لغات، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين.

من جانبه، أوضح محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن رحلات الشارتر حملت سائحين من عدة دول أوروبية وعربية، أبرزها إيطاليا وسلوفاكيا والتشيك وصربيا وبولندا وبلغاريا وبيلاروسيا والبرتغال والسعودية وأرمينيا.

وأضاف أن تنوع الجنسيات يعكس تزايد ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي بمحافظة مطروح، مع استمرار العمل على توسيع الأسواق المستهدفة ودعم منظومة الطيران العارض (الشارتر)؛ لتحقيق موسم سياحي ناجح.