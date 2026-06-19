واصلت مبادرة «شارع الفن» نجاحها الجماهيري للأسبوع الثالث على التوالي، لتعيد إلى الإسكندرية رونقها الثقافي والفني، وتحول شارع الحضارات «النبي دانيال» بمنطقة محطة الرمل إلى ساحة مفتوحة للإبداع والفنون، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من أهالي المدينة وزائريها.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الدولة لنشر الثقافة والفنون في الفضاءات العامة وتعزيز الهوية الثقافية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية وبرعاية مجلس الوزراء، بهدف إتاحة الفنون لمختلف فئات المجتمع وتحويل الشارع السكندري إلى مساحة نابضة بالحياة والإبداع.

وتنظم الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، ضمن خطة تستهدف تحقيق حراك ثقافي وفني مستدام وترسيخ دور الفنون في بناء الوعي المجتمعي.

وشهدت فعاليات الأسبوع الثالث، التي أقيمت على مدار يومي الخميس والجمعة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث تضمنت ورشة للفنون التشكيلية لتنفيذ جدارية مستوحاة من أبرز معالم الإسكندرية باستخدام ألوان الأكريليك بإشراف الدكتورة هناء شفيق وهبة عبد المنعم، إلى جانب ورشة لتصميم لوحات «لاند سكيب» بتقنية الكولاج قدمتها مي أحمد وفاطمة إمام، وسط مشاركة واسعة من الجمهور.

كما تضمن البرنامج الفني عرضًا لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، بالإضافة إلى عرض مميز لفرقة التحدي الاستعراضية لذوي الهمم التابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل بقيادة الفنان مصطفى عبده، والذي حظي بإشادة واسعة من الحضور.

وقدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية وكورال طلائع الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني باقة من الأغاني والطربيات التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، فيما شاركت فرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية تحت تدريب سمر القصاص بعروض فنية متميزة.

وشملت الفعاليات كذلك ورشة فنية لدراسة البيوت السكندرية بالألوان المائية «الأكواريل» بإشراف مي أحمد وسارة حجازي وسندس إبراهيم، إلى جانب ورشة حكي بعنوان «الرجل الغني والتاجر وأولاده الاثنين» قدمتها منى إبراهيم ضمن سلسلة «حكايات أبلة فضيلة»، فضلاً عن ورشة للرسم على الوجه نفذتها رباب محمد وشيرين جورج وجميلة نيازي، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال.

وحضر الفعاليات منال يمني مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وشريف حمدي مدير قصر التذوق الفني، وإيمان عباس رئيس حي شرق، ولمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب، والمخرج شريف عباس، وأحمد عواد رئيس نادي الأدب المركزي، إلى جانب عدد من المثقفين والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتعكس النجاحات المتواصلة لمبادرة «شارع الفن» قدرتها على إعادة الحياة إلى الفضاءات العامة وتحويلها إلى ساحات للإبداع والتفاعل المجتمعي، بما يعزز مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم الحواضر الثقافية والفنية في مصر ومنطقة البحر المتوسط، ويؤكد أهمية الفنون في دعم الهوية الوطنية وبناء الإنسان.