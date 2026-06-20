المغرب يحقق أفضل تصنيف في تاريخه بعد الفوز على اسكتلندا

ارتقى المنتخب المغربي في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب فوزه الثمين على اسكتلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ونجح أسود الأطلس في التغلب على المنتخب الإسكتلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، على ملعب بوسطن.

وواصل إسماعيل صيباري تألقه بقميص المنتخب المغربي، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد، ليقود منتخب بلاده إلى انتصار مهم بعد أن كان قد هز شباك البرازيل أيضًا في الجولة الافتتاحية.

قفزة تاريخية في تصنيف فيفا

وبفضل هذا الفوز، حصد المنتخب المغربي 14.36 نقطة في التصنيف العالمي، ليرفع رصيده إلى 1769.98 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس عالميًا.

ويُعد هذا الترتيب الأفضل في تاريخ المنتخب المغربي، كما يمثل أعلى مركز يصل إليه منتخب عربي أو أفريقي في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع البرازيل بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق الفوز على اسكتلندا، ليقترب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي قبل مواجهته المرتقبة أمام هايتي في ختام دور المجموعات.