سفير مصر في كندا يستقبل بعثة منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا

استقبل أحمد حافظ، سفير مصر في كندا، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، عقب وصولها إلى مدينة فانكوفر، استعدادًا لمواجهة منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وحرص خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، ومصطفى أبوزهرة نائب رئيس البعثة، على الاجتماع بالسفير عقب وصول المنتخب إلى فندق الإقامة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيوزيلندي في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 22 يونيو، بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال.