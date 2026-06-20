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هاجم مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، إدارة النادي الأحمر بسبب التعاقد مع الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق، مشيرا إلى أن معايير مجلس الإدارة أهدرت العديد من الأموال.

وقال مجدي عبد الغني إنه يرفض فكرة تولي حسين عموتة تدريب الأهلي، معتبرًا أن هناك مدربين مصريين وأبناء للنادي كانوا أحق بالحصول على الفرصة لقيادة الفريق.

وأضاف خلال ظهوره في بودكاست "Zinsider": "سياسة الأهلي في اختيار المدربين خلال السنوات الأخيرة اختلفت كثيرًا".

وأوضح: "المعايير التي وضعتها الإدارة أثبتت فشلها وأهدرت أموالًا طائلة على النادي دون تحقيق العائد المنتظر".

قبل أن يستكمل: "التعاقد مع مدرب مغربي يكشف وجود أزمة في منظومة إعداد وتأهيل المدربين داخل مصر بسبب غياب الدورات والتطوير المستمر".

وفي ملف حراسة المرمى.. قال عبد الغني: "تألق مصطفى شوبير جعل مهمة محمد الشناوي أكثر صعوبة، كما انه تفوق على والده أحمد شوبير".

ثم أنهى: "إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليًا وقادر على اللعب أساسيًا في أي جيل من أجيال الكرة المصرية".