 حريق هائل يدمر منتجعا في جمهورية الدومينيكان وإجلاء نحو 1700 سائح - بوابة الشروق
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حريق هائل يدمر منتجعا في جمهورية الدومينيكان وإجلاء نحو 1700 سائح

سانتو دومينجو - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 9:33 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 9:33 ص

قالت السلطات إن حريقا هائلا دمر منتجعا فاخرا في جمهورية الدومينيكان يوم الجمعة، ودفعها إلى إجلاء ما يقرب من 1700 سائح.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سائحة إيطالية لقيت حتفها في الحريق وأن العديد من السياح الآخرين احتاجوا إلى مساعدة طبية.

ويقع منتجع "فيفا دومينيكوس بيتش باي ويندهام" في باياهايب، وهي وجهة شهيرة للسياح الأمريكيين والدوليين على الساحل الجنوبي الشرقي لجمهورية الدومينيكان.

وذكرت السلطات أنه تم إجلاء نحو 1690 سائحا من المنتجع إلى فنادق أخرى ومرافق سكنية قريبة بسبب الحريق الهائل.

ويجري التحقيق في سبب الحريق وقال مركز عمليات الطوارئ في البلاد إنه يبدو أن "الحريق انتشر بسرعة" بسبب الرياح ولأن جزءا من سقف المنتجع مصنوع من القش.

وأضاف المركز إن منتجع "فيفا ويندهام" الآخر القريب، وهو قصر دومينيكوس، لم يتضرر من الحريق وكان يعمل كالمعتاد.

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