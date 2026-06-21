الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد ملعب مباراة نيوزيلندا في كأس العالم

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن المدير الفني، على تفقد أرضية ملعب بي سي بليس، والذي يستضيف مباراة المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة من فجر غدٍ، الإثنين، على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وتفقد حسام حسن وإبراهيم حسن أرضية الملعب قبل يوم من المواجهة المرتقبة، والتي يسعى من خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز الأول في تاريخ كأس العالم والتأهل للدور الثاني من البطولة.

وكان المنتخب الوطني المصري استهل مشواره في كأس العالم يوم الإثنين الماضي بالتعادل أمام بلجيكا 1-1، كما تعادلت نيوزيلندا أمام إيران بنتيجة 2-2.