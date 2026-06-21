بيجولا تطيح بسبالينكا من قبل نهائي بطولة برلين للتنس

تعرضت المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا لهزيمة مفاجئة 6-4 و6-7 و6-صفر من الأمريكية جيسيكا بيجولا ​في قبل نهائي بطولة برلين المفتوحة للتنس اليوم السبت، في ‌ضربة قوية لاستعدادات اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء لخوض بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية.

وستلعب بيجولا ضد ليندا نوسكوفا في النهائي غدا الأحد، بعد أن أنهت التشيكية المصنفة ​الثامنة مشوار الفليبينة ألكسندرا إيالا في البطولة، بفوزها عليها 6-2 ​و6-4.

وواجهت سبالينكا (28 عاما)، والتي خرجت من دور الثمانية في بطولة ⁠فرنسا المفتوحة على يد الروسية ديانا شنايدر، صعوبة في إيجاد إيقاعها ​بعد بداية بطيئة، وحسمت بيجولا المجموعة الأولى بعد كسر مبكر لإرسال منافستها.

وبعد ​توقف المباراة بسبب المطر، فازت سبالينكا بالشوط الفاصل في المجموعة الثانية، قبل أن تستعيد بيجولا السيطرة لتفوز بالمجموعة الحاسمة بسرعة.

وقالت بيجولا بطلة برلين 2024 "قلت لنفسي بعد خسارتي ​في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية إنني كنت أتمتع بزخم كبير قبل ​توقف المباراة بسبب المطر. ارتكبت سبالينكا خطأ مزدوجا، وشعرت أنني كنت مسيطرة على المباراة ‌وألعب ⁠الإرسال بشكل جيد".

وأضافت "كان إيقاعي جيدا، ثم اضطررت للخروج من الملعب وفقدت ذلك الزخم ذلك بسرعة كبيرة، الفوز بنقطة واحدة فقط في الشوط الفاصل كان صعبا بعض الشيء".

وتابعت "لكنها المصنفة الأولى عالميا لسبب وجيه، وأشعر أنني منحتها ​الكثير من الفرص ​السهلة، فاستغلتها، وهذا ⁠ما يحدث ببساطة".

وحققت لاعبة روسيا البيضاء جميع ألقابها الأربعة في البطولات الأربع الكبرى، والتي كان آخرها في أمريكا ​المفتوحة عام 2025، على الملاعب الصلبة، ولا تزال تسعى ​للفوز ⁠بلقبها الأول في ويمبلدون بعد وصولها إلى قبل النهائي ثلاث مرات.

وخسرت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام أمام إيلينا ريباكينا بعد ثلاث مجموعات، بعد عام ⁠من ​احتلالها المركز الثاني خلف الأمريكية ماديسون كيز.

وهيمنت ​نوسكوفا على مجريات المباراة منذ البداية، وكسرت إرسال منافستها مبكرا لتفوز بالمجموعة الأولى سريعا. ونفدت ​حيل إيالا في المجموعة الثانية، لتحسم التشيكية الفوز.