وصف اللواء أركان حرب ياسر مهنا رئيس مدينة رشيد، المدينة بأنها بديعة وذات سحر خاص جاذب للمصريين والأجانب على حد سواء.

وقال خلال تصريحات على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء السبت: «في أجانب بتيجي رشيد طبعًا لأن رشيد ليها اسم عالمي واسم مشهور جدًا روزيتا».

وأضاف أن المدينة تشتهر بالسياحة الثقافية، لجذبها للسياح خصوصًا الفرنسين الراغبين بالتعرف على مدينة اكتشاف حجر رشيد، قائلًا:«السياحة هنا سياحة المثقفين».

وذكر رصدهم لتواجد السياح بشكل فردي أحيانًا بعيدًا عن المجموعات السياحية، مضيفًا: «بنبص في الشوارع بنلاقي سياح أجانب جايين لوحدهم بيتمشوا جوا البلد حابين البلد وحابين طبيعتها وحابين ناسها الطيبين».

محافظ البحيرة: رشيد العاصمة التاريخية للمحافظة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن رشيد تُعتبر العاصمة التاريخية للمحافظة، مضيفة: «بنقول دائمًا إنها تعتبر ثاني المدن بعد القاهرة في تعداد الآثار الإسلامية الموجودة بها».

ونوّهت إلى تميز المدينة سياحيًا، لتواجد المباني الأثرية ذات الطابع المعماري المميز داخل النسيج العمراني للمدينة، معلقة: «هو دا كان البذرة اللي ابتدينا نفكر فيها لمشروع تطوير رشيد».

وأشارت إلى أن عمليات التطوير تمتد بطول أهم شوارع المدينة، هما شارعي دهليز الملك، والشيخ قنديل، باعتبارهما "العمود الفقري" لمدينة رشيد وأهم مناطقها التجارية، وتواجد أغلب المباني الأثرية على امتدادهما.

شاور: رشيد فعلًا تستحق

وأكد النائب سامح شاور، عضو مجلس النواب، جهود الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في عمليات تطوير مدينة رشيد، معلقًا: «رشيد فعلًا تستحق».

وأردف أن المدينة تضم نحو 22 منزلًا أثريًا، وطاحونة أبو شاهين، قلعة قايتباي بالبرج، لافتًا إلى موقعها الجغرافي المتميز بين البحر المتوسط ونهر النيل.

ونوّه إلى الاهتمام الرئاسي بالمدينة، قائلًا: «في مقترح بجدية إن يتعمل المثلث الذهبي في برج رشيد ودا هيكون مشروع سياحي»، مضيفًا: «رشيد كوكتيل متنوع من الآثار».

