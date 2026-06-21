حسام حسن: نعرف أسلوب نيوزيلندا ولكن لدينا محمد صلاح

كشف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، استعدادات الفراعنة للمباراة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا في كأس العالم.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة من فجر غدٍ، الإثنين، على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «لعبنا مباراة بلجيكا أمام فريق كبير وأخدنا بالأسباب وقدمنا ما علينا، ونطمح للظهور بشكل أقوى وأفضل أمام نيوزيلندا».

وأضاف: «اللاعبون بعد المباريات تكون في حاجة لتهيئة نفسية وذهنية، وهذا ما عملت عليه خلال الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا في الأيام الماضية، التركيز سيكون العامل الحاسم في المباراة وعقدت عدة جلسات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية للتحضير للمواجهة».

وتابع: «لا نفكر في مباراة إيران ولكن نفكر في مباراة نيوزيلندا فقط، كل مدير فني يحاضر لاعبيه بإيجابيات وسلبيات المباراة الماضية، وإيجابيات وسلبيات الفريق الذي سيواجهه»؟

وأكد: «أقدر كثيرًا الإشادة التي حصل عليها منتخب مصر من المدير الفني لمنتخب بلجيكا، والجهاز الفني يسعى دائمًا للاستفادة من كل مباراة والعمل على تطوير الأداء بشكل مستمر».

وشدد: «نحترم منتخب نيوزيلندا جيدًا ونعرف إمكانيات لاعبيه المحترفين في أوروبا وأسلوب لعبهم المقارب بعض الشيء للمنتخبات الأوروبية وستكون مباراة قوية وصعبة».

وأوضح: «في بداية مهمتي مع المنتخب واجهنا نيوزيلندا، وتلك المباراة منحت الجهاز الفني تصورًا واضحًا عن إمكانات اللاعبين.. درسنا المنافس جيدًا من خلال متابعة عدد كبير من مبارياته الرسمية والودية».

وأتم: «المنتخب النيوزيلندي يتميز بأسلوب قريب من الكرة الأوروبية من حيث القوة البدنية والانضباط التكتيكي، ولديهم كريس وود الذي له كل الاحترام ولكن نحن لدينا محمد صلاح».

وكان المنتخب الوطني المصري استهل مشواره في كأس العالم يوم الإثنين الماضي بالتعادل أمام بلجيكا 1-1، كما تعادلت نيوزيلندا أمام إيران بنتيجة 2-2.